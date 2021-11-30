Под ВР проходит акция предпринимателей: Требуют принять закон для облегчения работы

Верховная Рада Украины. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Также предприниматели намерены пойти к зданию Офиса президента, где продолжат проводить митинг

В Киеве на площади Конституции возле здания Верховной Рады Украины с самого утра более 500 предпринимателей собрались на акцию "Президент! Останови игру!". Люди требуют от парламента принять законы, которые облегчат процесс их работы.

Так, участники акции высказываются за поддержку законопроектов относительно усовершенствования порядка ведения учета и применения регистраторов расчетных операций, а также по снижению фискального давления на налогоплательщиков, за обновление и упрощение трудового законодательства, урегулирование вопроса рыночного надзора.

Кроме того, предприниматели намерены пойти к зданию Офиса президента, где продолжат проводить митинг.

Новости по теме: Доступные кредиты: Правительство внесло важные изменения для предпринимателей

Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба не будет проводить массовые проверки ФЛП о наличии кассовых аппаратов с 1 января. Такое решение он обосновано тем, что до конца карантина действует мораторий на проверки бизнеса. Даже в случае завершения моратория на проверки бизнеса, ГНС не будет проводить масштабных проверок малых предпринимателей на предмет наличия кассовых аппаратов.