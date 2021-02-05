Под Ватиканом нашли 250 захоронений древней эпохи Юлия-Клавдия

В Ватикане ученые нашли останки древних людей Vatican Museum

Они иллюстрируют жизнь бедных и богатых людей

В римском некрополе под Ватиканом ученые обнаружили 250 захоронений, которые датируются временем правления древнеримских императоров из династии Юлиев-Клавдиев. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечается, среди находок - гробница с человеческими останками, камерные гробницы, надгробия, именные саркофаги и портреты. Они датируются и-началом IV века н. э..

При этом добавляется, что найдены могилы элиты, слуг и освобожденных рабов несут историческую ценность и дают ученым возможность больше узнать об особенностях жизни различных слоев населения и их обычаи.

"Захоронения не только проливают свет на переход практики захоронения, например, переход от кремации к менее дорогостоящей практики інгумации: погребальные обряды также выражают надежды и предрассудки умершего в то время, когда римляне перестали верить в Богов-олимпийцев, поэтому они остались неуверенными [как] доверять своим ожиданиям загробной жизни [родственника] новым философиям или старым суевериям", - сообщил директор отдела греческого и римского искусства в Ватиканском музее Джандоменико Спинола.

Кроме этого стало известно, что римляне, которые через определенное время становились богаче, в первую очередь стремились построить могилу. Иногда она могла быть лишь имитацией, однако свидетельствовала об улучшении материального положения ее владельца.

В частности, на восточной части кладбища на надгробном камне нашли целые истории жизни умерших. Например, таковыми являются найденные два пышных погребальных алтаря, принадлежащих временам императора Нерона (54-68 гг. н. э.). Один из них посвящен Флоре ее родителями Тиберию Клавдию Оптату и Пассиене Приме. А другой-памяти самой матери, на которой изображен ее портрет с прической, характерной для эпохи Юлия-Клавдия.

"Мы, видимо, имеем здесь группу вольноотпущенников, всех прямо или косвенно связанных с семейством Цезарис", - рассказал доктор Леонардо Ди Блази, который является содиректором Некрополя Санта-Роза.

Vatican Museum

Еще рядом с фамильной гробницей Тиберия Клавдия археологи нашли погребальную сооружение, посвященную рабу Алькиму, которому император Нерон поручил выполнить ремонтные работы в Театре Помпеяно. Им удалось отыскать и мраморную погребальную святыню с портретом маленького ребенка.

При этом добавляется, что под Ватиканом была заложена еще камерная могила, а внутри которой тело 1800-летнего рыцаря и 5 саркофагов.

Vatican Museum

Впрочем археологи откопали не только древние захоронения римской элиты, но и простых людей.

"Некрополь Санта-Роза - одно из лучше всего сохранившихся мест захоронений римского мира и содержит сокровищницу жизни древних римлян. На этом кладбище мы нашли захоронения обычных людей, таких как почтальоны, пекари, кузнецы, производители фонтанов, послы и члены команды колесниц, которые соревновались в цирке", - подытожил Ди Блази.

Vatican Museum

Сейчас Некрополь в Ватикане с 1 февраля ласково принимает посетителей.

Новости по теме: В Кембридже под университетом нашли средневековое кладбище с десятками могил

Ранее сообщалось, что в Египте нашли мумию с золотыми зубами. Она находилась в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне.