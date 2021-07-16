Под Николаевом испытали турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Видео

Беспилотный комплекс в составе Военно-морских сил будет обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие акваторий Черного и Азовского морей

Министерство обороны Украины испытало на аэродроме под Николаевом турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, который закупили для украинской армии. Об этом сообщает ведомство в своем Facebook .

"Во время испытаний Bayraktar TB2 выполнил ряд учебно-боевых задач, продемонстрировав ожидаемо высокие результаты...

Национальный флот получил обновленную версию комплекса Bayraktar ТВ2, радиус действия которого составляет 300 километров, вместо 150 километров, как в предыдущих версиях", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что беспилотный комплекс в составе Военно-морских сил будет обеспечивать эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

"Bayraktar также могут применяться для поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - добавили в Минобороны.

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Напомним, ранее мы писали, что Военно-морские силы Украины получили первый турецкий ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2.