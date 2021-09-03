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Под Харьковом в Национальном парке зафиксировали африканскую чуму свиней

Фото из открытых источников

Работники ветеринарной клиники отобрали образцы для проведения исследования

В Национальном природном парке "Слобожанский" зафиксировали африканскую чуму свиней. На подъездных путях к селу Мурафа, вблизи которого находится парк, выставлены пункты пропуска из числа работников полиции и санитарно-эпидемической службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что 1 сентября в милицию поступило сообщение о том, что на территории Национального природного парка "Слобожанский" обнаружили 9 голов мертвых свиней.

Работники ветеринарной клиники отобрали образцы для проведения исследования.

По предварительным данным, причиной смерти животных является африканская чума. Туши свиней ликвидировали.

"2 сентября через средства массовой информации население оповестили о мерах личной безопасности и меры по недопущению распространения болезни.

Также в селе Мурафа проводятся подворовые обходы с целью выявления владельцев погибших животных и не учтенных голов свиней", - говорится в сообщении.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее мы писали, что в Черновицкой области в фермерском хозяйстве "Котелево", которое расположено в селе Котелево Днестровского района, зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. В результате недуга за несколько дней погибло более четырех сотен особей.

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