Под Черниговом 12-летняя девочка забеременела от 17-летнего парня

Сейчас пара планирует расписаться, а в будущем получить жилье от социальных служб

В Черниговской области в селе Дроздовка ученица седьмого класса забеременела в 12 лет. Сейчас девочка находится на шестом месяце беременности и собирается рожать. Об этом сообщает "Общественное".

"Я сидела в доме, вышла на улицу на лавочку в интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала смутилась, покраснела, как свекла была красная. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему", - рассказала 12-летняя Наталья о первой встрече с 17-летним отцом ребенка.

По словам парня, он мечтал стать отцом в 20 лет, но это произошло раньше.

Отмечается, что в тот вечер родители Наташи пошли топить дом, а парочка осталась одна. Так все и случилось.

Отмечается, что мать девочки знала об интимных отношениях дочери с Сергеем. Но дочь пригрозила матери, что, если ему что-то сделают - она совершит самоубийство.

По словам Натальи, зимой ей часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. Неожиданно для всех УЗИ показало 10,5 недель беременности.

Подчеркивается, что будущий отец не знал, что за секс с несовершеннолетней "светит" статья.

Сейчас пара планирует расписаться, а в будущем получить жилье от социальных служб.

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Напомним, ранее в ВРУ рекомендовали запретить административный арест подростков и беременных. Такое предложение выдвинул комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме того, в законе прописан порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте, а также уточняется порядок поводу лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.