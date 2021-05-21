Почти на всей территории Украины сегодня без осадков, температура воздуха до +25

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Дождливо только в Одесской области

В Украине сегодня, 21 мая, будет преобладать переменно облачная погода, но без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составит лишь Одесская область - здесь ожидаются дожди, местами с грозами.

В западных регионах сегодня будет тепло, днем +17...+ 20, а ночью +5...+9. На юге страны днем ожидается +17...+ 22, а ночью +10...+14.

В центре страны днем будет +17...+ 21, а ночью +8...+11. На севере страны днем будет +17...+ 19, а ночью +7...+9. В восточных областях, как ожидается, будет жара. Днем там будет +21...+25, а ночью +10...+14.

В Киеве также сохранится облачная погода с прояснениями, однако без осадков. Днем ожидается +17...+19 градусов, а ночью +9...+11.

Ранее сообщалось, что в Украине в мае средняя месячная температура воздуха составит 13-17° тепла, а в горных районах столбик термометра будет достигать +7...+12°.