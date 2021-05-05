Почти 70% украинцев уверены, что Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса, отказавшись производить в Украине российский "Спутник V", - соцопрос

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Президент Украины Владимир Зеленский провалил вакцинацию от коронавируса в Украине, отказавшись от производства в Харькове российской вакцины "Спутник V". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года.

В условиях пандемии коронавируса украинцы уверены, что украинская власть поступила неправильно, когда отказалась от производства вакцины "Спутник V" на предприятии в Харькове, о чем с президентом РФ Владимиром Путиным договорился лидер Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Так думают 67,7% опрошенных украинцев. Напротив всего лишь 21,9% респондентов поддерживают действия властей, а 10,4% не могут ответить на вопрос.

Социологическое исследование проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие более 3 000 респондентов в возрасте 18+ со всех областей Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,8%.