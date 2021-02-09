Почти 70% детей готовы остаться на дистанционном обучении, большинство родителей - против, - Шкарлет

Ученики 1-4 классов, точно будут оставлены на очном обучении

"Государственная служба качества образования проводила, не только в апреле, а и в июне, и в октябре, и в декабре срезы знаний о качестве образования, и срезы относительно вообще анкетирование родителей, детей, учащихся, состояния образования. Если 80% было категорически против дистанционного образования в апреле, то где-то примерно в декабре их было лишь 54-55%. Но при анкетировании в декабре оказалось, что 65-70% детей вообще готовы остаться на дистанционной форме обучения, но при этом 55-60% родителей категорически против дистанционной формы обучения", - сказал глава МОН.

Также он добавил, что именно из-за того, что дистанционное обучение было большой нагрузкой для начальной школы и дети этого возраста больше всего нуждаются в социализации, 1-4 классы, которые являются той категорией, что меньше всего болеет COVID-19, были оставлены на очном обучении.

Ранее сообщалось, что после открытия школ и возвращения детей за парты количество зараженных коронавирусом в возрасте до 17 лет начало увеличиваться. В НАН спрогнозировали, что до конца февраля ежедневно будут регистрировать примерно 3,5 тысяч случаев COVID-19.