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Почти 70% детей готовы остаться на дистанционном обучении, большинство родителей - против, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Ученики 1-4 классов, точно будут оставлены на очном обучении

Около 70% детей готовы остаться на дистанционном обучении, а почти 60% родителей высказались против такого формата. Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил министр образования Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

"Государственная служба качества образования проводила, не только в апреле, а и в июне, и в октябре, и в декабре срезы знаний о качестве образования, и срезы относительно вообще анкетирование родителей, детей, учащихся, состояния образования. Если 80% было категорически против дистанционного образования в апреле, то где-то примерно в декабре их было лишь 54-55%. Но при анкетировании в декабре оказалось, что 65-70% детей вообще готовы остаться на дистанционной форме обучения, но при этом 55-60% родителей категорически против дистанционной формы обучения", - сказал глава МОН.

Также он добавил, что именно из-за того, что дистанционное обучение было большой нагрузкой для начальной школы и дети этого возраста больше всего нуждаются в социализации, 1-4 классы, которые являются той категорией, что меньше всего болеет COVID-19, были оставлены на очном обучении.

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Ранее сообщалось, что после открытия школ и возвращения детей за парты количество зараженных коронавирусом в возрасте до 17 лет начало увеличиваться. В НАН спрогнозировали, что до конца февраля ежедневно будут регистрировать примерно 3,5 тысяч случаев COVID-19.

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