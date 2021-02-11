Почти 130 стран еще не начали вакцинацию: В ВОЗ выразили обеспокоенность

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреісус twitter.com

ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали страны, которые уже вакцинировали группы риска, передать препараты через механизм COVAX

Провальная стратегия борьбы против коронавируса будет стоить жизней и средств к существованию. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус, комментируя отсутствие вакцинации в почти 130 странах, передает пресс-служба Организации.

"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики", - подчеркнул Гебреесус.

Несмотря на это ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали страны, которые уже вакцинировали группы риска, передать препараты через механизм COVAX, а производителей вакцин - справедливо распределять ее ограниченный запас.

"COVID-19 показал, что наши судьбы неразрывно связаны. Мы либо победим вместе, либо вместе проиграем", - добавил Гебреесус.

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что затягивание процесса вакцинации людей, в том числе и из неприоритетных групп, является опасным, ведь позволяет коронавирусу мутировать и таким образом избегать действия препарата.