Почетную Золотую пальмовую ветвь в этом году получит Джоди Фостер

Джоди Фостер Фото из открытых источников

Она станет гостьей церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля, который состоится 6 июля

Почетную Золотую пальмовую ветвь на 74-м Каннском кинофестивале получит американская актриса, режиссер и продюсер Джоди Фостер, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Deadline.

"Канны - это фестиваль, которому я так многим обязан, он полностью изменил мою жизнь. Мой первый визит на Круазет стал для меня определяющим моментом. Я всегда мечтала продемонстрировать здесь один из своих фильмов. Мне очень приятно, что Канны подумали обо мне, и для меня это большая честь поделиться несколькими мудрыми словами или рассказать пару приключений новому или двум новым поколениям кинорежиссеров", – сказала Фостер.

Как отмечается, впервые Джоди Фостер побывала на Каннском кинофестивале в 1976 году, в возрасте 13 лет, когда представляла ленту Мартина Скорсезе "Таксист", получившую Золотую пальмовую ветвь.

Всего на Каннском кинофестивале были показаны семь фильмов, в которых она участвовала как актриса или режиссер.

Джоди Фостер – американская актриса, кинорежиссер, продюсер. Она является лауреатом двух премий "Оскар" (1988, 1991), обладательницей двух "Золотых глобусов", трех наград БАФТА и многих других.

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Ранее сообщалось, что Каннский кинофестиваль, который обычно проходит в мае, перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.