Почему развлекательная сфера, а не оплата ЖКУ: Арахамия объяснил, на чем базируется решение о "тысяче за вакцинацию"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

По его словам, для коммуналки существует система субсидий, а развлекательная индустрия пострадала больше всего

Стало известно, почему тысяча гривен за вакцинацию будет направлена на развлекательную сферу, а не оплату коммунальных услуг. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эта индустрия пострадала от пандемии больше всего и ее следует поддержать.

"Я могу объяснить вам логику этого решения. Есть наиболее пострадавшие индустрии (от пандемии коронавируса, - ред.). Это, прежде всего, развлекательные индустрии, которые проседают, очень чувствительны к красным зонам и тому подобному. И для того, чтобы их поддержать, фактически мы предоставим эти ваучеры. Они предоставляются для того, чтобы саму экономику потребления стимулировать, чтобы такие заведения каким-то образом оставались на плаву. Вот в таком формате оно работает.

Мы это посмотрели (как это работает, - ред.) в нескольких европейских странах. Они говорят, что есть чувствительное влияние на количество, процент вакцинации, в первую очередь, среди молодых людей", - рассказал нардеп.

Кроме того, политик добавил, что для коммуналки существует система субсидий.

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Ранее сообщалось, что в Украине с 19 декабря, через приложение "Дія", каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен. На соответствующую программу планируют выделить 3 млрд гривен до конца этого года и такую же сумму - в начале 2022 года.