Побочные реакции после вакцинации: Ляшко назвал количество по каждому из препаратов

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Самыми безопасными по объему жалоб являются вакцины CoronaVac и Pfizer

Наибольшее количество побочных эффектов после получения прививка от коронавируса зафиксирована от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко "Радио Свобода".

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - отметил он.

По словам Ляшко, побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации.

При этом главсанврач добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

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Ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что могут потенциально выполнить задачу президента Владимира Зеленского вакцинировать половину население страны ко Дню Независимости.