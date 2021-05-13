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Побочные реакции после вакцинации: Ляшко назвал количество по каждому из препаратов

Фото из открытых источников

Самыми безопасными по объему жалоб являются вакцины CoronaVac и Pfizer

Наибольшее количество побочных эффектов после получения прививка от коронавируса зафиксирована от препарата Covishield (AstraZeneca индийского производства). Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко "Радио Свобода".

"По вакцине Covishield – одна тысяча сообщений из всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства - ред.) – 7 сообщений, по вакцине Pfizer – 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея - ред.) – 177 сообщений", - отметил он. 

По словам Ляшко, побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации. 

При этом главсанврач добавил, что среди самых распространенных реакций на вакцинацию – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль, повышение температуры.

Новости по теме: Минздрав назвал самые частые побочные реакции у украинцев после вакцинации Covishield

Ранее в Министерстве здравоохранения заявляли, что могут потенциально выполнить задачу президента Владимира Зеленского вакцинировать половину население страны ко Дню Независимости.

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