Победить COVID-19 до конца 2021 года нереально, - ВОЗ

В то же время в ВОЗ считают возможным преодоление худших последствий коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает, что страны мира не в состоянии до конца 2021 года победить пандемию коронавируса. В то же время в ВОЗ считают возможным преодоление худших последствий. Об этом заявил представитель организации Майкл Райан, передает "Радио Свобода" .

"Невозможно думать, что мы покончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть, если будем умными, самые худшие последствия - госпитализации, смерти и трагедии, связанные с пандемией", - подчеркнул Райан.

Напомним, ранее Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге спрогнозировал, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года. В то же время он допускает, что COVID-19 продолжит распространяться и в следующем году, однако необходимости в жестких ограничениях уже не будет.