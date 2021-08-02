По случаю Дня Независимости Украины граждане получат четыре выходных подряд

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Рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа

В Украине в конце августа ожидается один долгий уикенд на четыре выходных дня по случаю празднования Дня Независимости. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

Отмечается, что в 2021 году государственный праздник День Независимости Украины приходится на вторник, 24 августа, учитывая это выходным днем сделали понедельник, 23 августа — День флага Украины.

Так что в Украине будет четыре выходных подряд — с субботы, 21 августа, до вторника, 24 августа.

В то же время рабочий день с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины.