home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В регионы Украины начали поступать инновационные лекарства прямого действия на коронавирус, - Ляшко

Противовирусное средство при COVID-19 "Фавипиравир" Фото из открытых источников

Договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США

В Украину привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".

"20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесэвимаба (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы", – сказал он.

Министр отметил, что соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

Новости по теме: В Украине 82% всех умерших от коронавируса - старше 60 лет, - Минздрав

По словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

"Лекарства действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений", – пояснил министр.

Ляшко напомнил, что договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Лекарства доставлены в страну при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

Новости по теме: Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях Украины

Напомним, ранее в Украину доставят новые препараты прямого действия на коронавирус, которые будут предназначаться для больных на домашнем лечении.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Резкое падение Bitcoin: Криптовалюта потеряла в себестоимости 10% Принятый Радой закон "О виртуальных активах" не выведет рынок криптовалют из тени, – эксперты Легализация криптовалюты в Украине: Что предусматривает закон и какие будут изменения в сфере виртуальных активов Рада приняла закон о легализации криптовалюты

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект