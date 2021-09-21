В регионы Украины начали поступать инновационные лекарства прямого действия на коронавирус, - Ляшко
Договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США
В Украину привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".
"20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесэвимаба (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы", – сказал он.
Министр отметил, что соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.
По словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.
"Лекарства действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений", – пояснил министр.
Ляшко напомнил, что договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Лекарства доставлены в страну при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.
Напомним, ранее в Украину доставят новые препараты прямого действия на коронавирус, которые будут предназначаться для больных на домашнем лечении.