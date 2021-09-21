В регионы Украины начали поступать инновационные лекарства прямого действия на коронавирус, - Ляшко

Противовирусное средство при COVID-19 "Фавипиравир" Фото из открытых источников

Договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США

В Украину привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина".

"20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесэвимаба (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы", – сказал он.

Министр отметил, что соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

По словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

"Лекарства действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений", – пояснил министр.

Ляшко напомнил, что договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Лекарства доставлены в страну при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

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Напомним, ранее в Украину доставят новые препараты прямого действия на коронавирус, которые будут предназначаться для больных на домашнем лечении.