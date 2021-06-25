Метеорологи рассказали, когда пройдет пылевая буря на территории Украины

Пыльная буря Фото из открытых источников

Дожди, которые ожидаются в субботу и воскресенье, очистят атмосферу от примесей

Пылевая буря "Астраханский суховей" на левобережной части Украины закончится после дождей, ожидающихся на этих выходных. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии " Укринформу ".

Она также отметила, что ночная температура воздуха в украинских городах и областях на следующей неделе будет оставаться на уровне – выше 20°C.

"Сейчас ситуация значительно улучшилась, хотя несколько повышенная концентрация пыли все еще наблюдается в атмосфере.

Дожди, которые ожидаются в субботу и воскресенье, очистят атмосферу от этих примесей, а циклон, который принесет влагу, – снизит температуру воздуха на несколько градусов на следующей неделе", – сказала эксперт.

Балабух также напомнила, что пылевая буря наблюдалась в Прикаспийском регионе в течение 19-20 июня.

"Пыль, поднявшаяся на значительную высоту с территории Калмыкии, через Ставропольский край и Азовское море в системе воздушных течений попала в Украину. Поэтому в течение нескольких дней мы наблюдали такое явление, как мгла и ухудшение видимости", – пояснила заведующая.

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