Метеорологи рассказали, когда пройдет пылевая буря на территории Украины
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"Пыль, поднявшаяся на значительную высоту с территории Калмыкии, через Ставропольский край и Азовское море в системе воздушных течений попала в Украину. Поэтому в течение нескольких дней мы наблюдали такое явление, как мгла и ухудшение видимости", – пояснила заведующая.
Напомним, ранее над левобережной частью Украины зафиксировали пылевую бурю "Астраханский суховей". Такие погодные условия вызывают смог, который наблюдают жители разных районов Киева.
Как сообщалось ранее, киевляне жаловались на пыль в воздухе и выкладывали снимки "песчаной бури". В свою очередь в ГСЧС заявили, что не располагают информацией о чрезвычайных погодных явлениях. При этом синоптик Валерий Латуха подчеркнул, что виновным во всем может быть ветер, который принес пыль в Украину из астраханских степей.