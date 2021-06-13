По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение

В регионе объявлен первый уровень опасности

В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа с содержанием до конца суток ожидается гроза и шквал 15-20 м / с. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС Украины в Telegram.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 13 июня гроза, шквал 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Завтра, 14 июня, в южных и центральных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен i уровень опасности - желтый.

Напомним, что в этом году синоптики ожидают аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.