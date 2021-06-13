live
Новости » Общество Читати новину українською

По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение

В регионе объявлен первый уровень опасности

В Киеве и Киевской области в ближайшие два часа с содержанием до конца суток ожидается гроза и шквал 15-20 м / с. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС Украины в Telegram.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 13 июня гроза, шквал 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Завтра, 14 июня, в южных и центральных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен i уровень опасности - желтый.

Новости по теме: Украину накроют грозовые дожди, температура воздуха днем - до +26 градусов

Напомним, что в этом году синоптики ожидают аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Банки повысили процентные ставки по кредитам для населения Гривна укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении межбанковских комиссий Гривня укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект