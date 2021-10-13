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По графику: В Киеве отказались от рекомендации Минздрава о досрочных каникулах

Unsplash

В КГГА отметили, что причин для досрочного начала осенних каникул нет

Столичные школы пойдут на осенние каникулы по графику - 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего числа столичных школьников", - отметил заместитель председателя ведомства Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что в школах вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий для привычной работы образовательных учреждений. В частности, до конца текущего месяца планируется довести этот показатель до 100%.

Новости по теме: Минздрав рекомендует отправить школьников на досрочные каникулы

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом в некоторых областях изменились даты начала осенних каникул. Так, с 18 октября на каникулы уходят школьники в Черкассах, Харькове, Ивано-Франковске, Виннице, Хмельницком, Херсоне и Сумах.

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