Платная COVID-вакцинация: В Минздраве оценили возможности ее введения в Украине

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Сейчас производители не поставляют вакцину на коммерческий рынок

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса COVID-19 для всех желающих. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

По словам главы Минздрава, сейчас ни одна компания-производитель вакцин не продает препарат на коммерческий рынок.

В то же время он отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы любая вакцина появилась как можно скорее на рынке.

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"Я всегда обращаюсь ко всем фармкомпаниям: если у вас есть возможность, завозите те вакцины, которые у нас уже зарегистрированы в Украине, мы достаточно быстро проведем все формальности, чтобы она появилась", - отметил Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца мая Украина может получить 1,7 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.