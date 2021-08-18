Платежная система Mastercard прекращает выпуск карт с магнитной полосой

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Биометрические карты гарантируют более высокий уровень безопасности

Международная платежная система Mastercard перестанет выпускать дебетовые и кредитные карты с магнитной полосой до 2033 года. Об этом сообщил BBC.

Как отмечается, банки во многих регионах, включая Европу, смогут выпускать карты без магнитных полос с 2024 года.

Известно, что Великобритания перешла на карты с чипом в 2006 году, но в США некоторые системы с магнитной полосой все еще используются.

"Карты с чипом и новые биометрические карты, использующие отпечатки пальцев, гарантируют более высокий уровень безопасности", - отметили в Mastercard.

Также компания отмечает, что станет первой платежной системой, которая полностью откажется от карт с магнитной полосой.

Сейчас количество бесконтактных платежей увеличилось более чем на миллиард в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также продолжаются эксперименты с биометрическими платежными системами.

Напомним, что ранее в Украине компании "Простор" и "UnionPay International" выпустили первую в стране карточку, которая работает на базе двух платежных систем одновременно. Такая карта должна дать возможность ее полноценного использования не только в платежных терминалах Украины, но и на всей территории Китая.