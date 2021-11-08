Питание в садиках: Минздрав утвердил сезонное меню для детей

Facebook/Елена Зеленская

В техкартах приведены расчеты, процессы приготовления и температурные режимы

Министерство здравоохранения Украины утвердило сезонное меню для детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет для питания в садиках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения Украины утвердило примерное четырехнедельное сезонное меню, рекомендованное для организации трехразового питания детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах на осенний период. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства. Также здесь содержится технологическая документация (технологические карты) на блюда и изделия, вошедшие в утвержденное меню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в техкартах приведены все необходимые расчеты (масса брутто/нетто, энергетическая ценность продуктов/блюд т. д.), процессы приготовления и температурные режимы.

При этом, меню можно использовать как в полном объеме, так и частично, обработав его, учитывая вкусовые предпочтения и технологические возможности учреждений.

Однако, в случае внесения изменений, меню необходимо согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы в соответствии с требованиями Порядка организации питания в учреждениях образования и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

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В то же время, утвержденный перечень блюд также может быть использован как база для четырехнедельного меню в другие времена года с учетом сезонных продуктов.

Кроме этого, Минздрав обнародовал полный перечень техкарт для питания в детсадах.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения Украины обнародовало технологические карты нового меню, которое должно появиться во всех школах с 1 января 2022 года.

В частности блюда и изделия из этих технологических карточек можно вносить в любое сезонное меню, включая зимнее.