Пик звездопада Ориониды: Где и когда наблюдать за метеорным потоком

Звездопад Ориониды Фото из открытых источников

В этом году астрономы предупреждают, что наблюдению может помешать Луна близка к фазе полнолуния

В ночь с 21 на 22 октября жители Земли смогут наблюдать удивительное астрономическое явление - пик звездопада Ориониды. Об этом сообщает Московский планетарий.

Как отмечается, это периодический метеорный поток средней силы, дающий в пик активности до 20 метеоров в час. Рожден шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометы Галлея, за которой наблюдают с древних времен.

Действует он ежегодно со 2 октября до 7 ноября. В 2021 году максимум активности Орионид приходится с ночи 21 октября на утро 22-го.

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Примечательно, свое название метеорный поток Ориониды получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант – точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Поэтому сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.

При этом добавляется, что в ночь максимума Орионид с 21 на 22 октября Луна близка к фазе полнолуния, что может помешать наблюдению метеоров.

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К слову, ранее в этом месяце жители Земли могли наблюдать пик другого метеорного потока - Дракониды, а в сентябре - Тауриды.