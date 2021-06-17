Пиховшек: Отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека мог бы стать для Зеленского отличным поводом, чтобы возобновить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK

Вячеслав Пиховшек Фото из открытых источников

Отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK было признано незаконным, мог бы стать хорошим поводом для президента Владимира Зеленского, чтобы возобновить вещание телеканалов. Об этом во время акции благодарности, в которой приняли участие сотни сотрудников закрытых телеканалов под стенами представительства ООН в Украине, заявил журналист, телеведущий и публицист Вячеслав Пиховшек.

Он подчеркнул, что Зеленскому, в противном случае, придется быть готовым отвечать на неприятные вопросы о телеканалах в время сентябрьской Генассамблеи ООН.

"Мне казалось, что будет более целесообразно, когда президент Зеленский и его люди, получив, как и мы, этот доклад Верховного комиссара по правам человека, отреагирует на него. Был совершенно прекрасный информационный повод сказать, послушайте, вот есть реакция верховного комиссара по правам человека, они защищают и говорят, что телеканалы были закрыты незаконно, я буду реагировать и, соответственно, я снимаю санкции. Пусть потом разбираются со всем этим делом. Зеленский, если он конечно же захочет, ему в сентябре ехать на Генассамблею ООН или принимать участие в видеоконференции, как там это будет организовано, соответственно пусть он готовится к неприятным вопросам или открывает телеканалы", - отметил Пиховшек.

Напомним, сегодня сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK пришли к представительству ООН в Украине, выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.

Позже коллектив телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІK написал открытое письмо Координатору системы ООН в Украине Оснат Лубриани, в котором выразил благодарность ООН за объективную оценку противоправных действий руководства страны в отношении независимых СМИ, которая была детально описана в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине".

"Мы искренне верим в то, что этот отчет, как и резолюция Европарламента о незаконном закрытии телеканалов, реакция европейских депутатов, заставит украинскую власть в лице президента Владимира Зеленского перестать преследовать независимые СМИ, которые осмеливаются говорить правду о происходящем в стране.

Несмотря на жесткие репрессии против "112 Украина", NewsOne и ZІK, незаконное отключение от вещания телеканала "Перший Незалежний" и преследование наших сотрудников, украинцы и люди со всего мира продолжают смотреть выпуски наших новостей и ток-шоу. Ярким тому примером является тот факт, что количество подписчиков YouTube-канала "112 Украина" достиг показателя в 1 миллион!

Именно благодаря Вашей, а также всего мирового сообщества, честной и объективной позиции мы продолжаем оставаться лидерами отечественного медиарынка. Поэтому мы уверены, что все противоправные решения, которые были предприняты нынешней властью в отношении нас, все попытки ввести цензуру и заставить замолчать независимые СМИ будут отменены судом.

Отчет Управления Верховного комиссара ООН будет включен в доказательную базу юристов, которые защищают наши права в суде и оспаривают незаконные решения украинских властей. Консолидированная позиция юристов, реакция уважаемых международных институций и европейских политиков позволят справедливости в нашей стране восторжествовать и мы сможем восстановить лицензии на вещание, продолжая доносить правду нашим зрителям", - говорится в письме.