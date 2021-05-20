ПФУ исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен

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Деньги получили 175 тысяч человек

По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам в красных зонах направлено 1,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Таким образом выплаты компенсации за карантин получили около половины из тех, кто уже подал заявки.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля. По состоянию на 6 мая заявки на компенсацию за карантин подали 320 тысяч украинцев.

Если регион был отнесен к красной зоне в течение февраля-марта, необходимо было обратиться за деньгами через портал или приложение "Дія" до 19 мая.

В бюджете Пенсионного фонда Украины на выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам в красных зонах предусмотрено 1,4 млрд гривен. ПФУ получает средства для выплат от Минсоцполитики.

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Ранее сообщалось, что в Украине начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен ФЛП и наемным работникам из красной зоны карантина, подавшим заявки на получение помощи первыми.