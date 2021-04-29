Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 года

Таблетки Pfizer Фото из открытых источников

Особое внимание уделяется варианту в таблетках, поскольку он дает возможность лечиться дома

К концу 2021 года могут появиться в доступе экспериментальные таблетки от компании Pfizer для лечения COVID-19 при первых признаках. Об этом сообщил генеральный директор организации Альберт Бурла CNBC.

По его словам, они могут стать первым средством против коронавируса, поскольку пока не существует лекарств против COVID-19.

Разработка Pfizer относится к классу лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Они подавляют фермент, который необходим вирусу для размножения в клетках человека.

Бурла добавил, что компания тестирует два противовирусных препарата: один вводится внутривенно, другой – перорально.

"Pfizer уделяет особое внимание варианту в таблетках, так как он дает несколько преимуществ, основное из которых – возможность лечиться дома", – подчеркнул гендиректор компании.

Как отмечается, фармацевты в марте этого года начали ранние клинические исследования этого препарата. Если они пройдут успешно и Управление по продовольствию и медикаментам США одобрит лекарства, к концу года они смогут быть доступными по всей территории США.

В то же время неизвестно, когда препарат распространится за пределами страны.

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