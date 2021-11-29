Pfizer начала обновлять свою вакцину для противодействия новому штамму "Омикрон"

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Обещают сделать это за 100 дней

Компании Pfizer и BioNTech пообещали за 100 дней обновить свою вакцину от коронавирус в связи с распространением нового штамма "Омикрон". В ближайшее время они получат данные тестов. Об этом пишет Business Insider.

"Мы понимаем озабоченность экспертов и немедленно начали изучать штамм "Омикрон", а также разрабатывать адаптированную вакцину в рамках нашей стандартной процедуры для новых вариантов", – сказал представитель BioNTech.

За две недели компании получат результаты тестов, которые покажут, нужно ли создавать новую вакцину, или же достаточно будет адаптировать старую.

"Эти данные дадут больше информации о том, может ли B.1.1.529 быть штаммом, который потребует откорректировать нашу вакцину, если этот вариант распространится по всему миру", – подчеркнули там.

Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, к европейским странам, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Позже, в Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового коронавируса "Омикрон"-штамма и закрыли свои границы на две недели. Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 и сообщило о семи подозрениях нового штамма.