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Певица Светлана Лобода тайно выступила в столичном клубе

Светлана Лобода Фото из открытых источников

Выступление звезды на закрытой вечеринке состоялось в минувшее воскресенье

Популярная исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас живет в Москве, тайно выступила в Киеве. В сети появились видео с выступления артистки на закрытой вечеринке.

Как известно, видео были опубликованы в историях Instagram украинского модельера грузинского происхождения Бичоллы Тетрадзе, дизайнера Лилии Литковской, а также в сториз самой Лободы.

"Ты открыла весну и зацвели тюльпаны. Спасибо. Это сюрприз-секрет и праздник одновременно", - написала Литковская.

Светлана Лобода

 Instagram

Светлана Лобода

 Instagram

Светлана Лобода

 Instagram

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Напомним, ранее известная британская певица Дуа Липа представила видеоклип на песню We're Good. Съемки проходили в украинской столице Киеве, однако без участия исполнительницы.

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