Певец Эд Ширан снял свой клип в Киеве и похвалил Украину

Эд Ширан Фото из открытых источников

Съемки велись три ночи подряд

Популярный британский певец Эд Ширан прилетал в Украину для съемок своего клипа. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Певец поделился впечатлениями от Киева и расхвалил Украину. "Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в твоем прекрасном городе, Украина замечательная", - написал он.

Украинские поклонники исполнителя в комментариях под фото определили, что съемки проходили на территории корпусов механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, что в Голосеевском районе столицы.

Как известно, Эд Ширан - один из самых популярных в мире пописполнителей, обладатель четырех наград и 14 номинаций музыкальной премии "Грэмми".

Месяц назад Эд Ширан выпустил четвертый студийный альбом, получивший название " = " - Equals. В него вошли 14 песен.

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Напомним, ранее британский рок-группа Bring Me the Horizon презентовал клип, который сняли в Киеве. Релиз клипа на песню DiE4u состоялся в пятницу, 17 сентября. В видео звучат фразы на украинском: "Сучий потрох", " что мы опять здесь делаем?", "Бизнес" и "Это частная вечеринка".