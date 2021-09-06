Пешеходный путь через 11 государств: Украина станет частью нового туристического маршрута
Он будет пролегать на территории четырех областей
Пешеходный трансъевропейский туристический маршрут Е8 проходит от Ирландии до Босфора. Вскоре Украина станет его частью тоже. Путь соединит Сколевские Бескиды и аутентичные западные села нашего государства с 10-ю другими странами. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Маршрут охватит Ивано-Франковскую, Черновицкую, Закарпатскую и Львовскую области. Этот вопрос обсудили на заседании межрегиональной рабочей группы с участием заместителя главы ЛОГА Виталия Загайного. Окончательный путь еще не утвердили. По словам чиновника, развитие туристических путей поможет привлечь средства на развитие региона и способствовать популяризации карпатских областей.
"Через украинские Карпаты запланирована прокладка трансъевропейского пути Е8, который будет начинаться от границы с Польшей вплоть до границы Румынии. Поэтому сегодня мы предлагаем оптимальный вариант маршрута, который бы охватил четыре области Западного региона. Тем самым это увеличит количество туристов в Украине, а это означает новые инвестиции и популяризация края", – отметил заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный.
Напоминаем, что ранее выходил материал об автомобильном маршруте по Полтавской области, который охватывает аквапарки и улиточные фермы.