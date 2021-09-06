Пешеходный путь через 11 государств: Украина станет частью нового туристического маршрута

Он будет пролегать на территории четырех областей

Гора Пикуй и Магур, а также Славское, где может проходить маршрут коллаж ZIK

Пешеходный трансъевропейский туристический маршрут Е8 проходит от Ирландии до Босфора. Вскоре Украина станет его частью тоже. Путь соединит Сколевские Бескиды и аутентичные западные села нашего государства с 10-ю другими странами. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Маршрут охватит Ивано-Франковскую, Черновицкую, Закарпатскую и Львовскую области. Этот вопрос обсудили на заседании межрегиональной рабочей группы с участием заместителя главы ЛОГА Виталия Загайного. Окончательный путь еще не утвердили. По словам чиновника, развитие туристических путей поможет привлечь средства на развитие региона и способствовать популяризации карпатских областей.

"Через украинские Карпаты запланирована прокладка трансъевропейского пути Е8, который будет начинаться от границы с Польшей вплоть до границы Румынии. Поэтому сегодня мы предлагаем оптимальный вариант маршрута, который бы охватил четыре области Западного региона. Тем самым это увеличит количество туристов в Украине, а это означает новые инвестиции и популяризация края", – отметил заместитель главы Львовской ОГА Виталий Загайный.

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Напоминаем, что ранее выходил материал об автомобильном маршруте по Полтавской области, который охватывает аквапарки и улиточные фермы.