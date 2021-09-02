Первый снег может выпасть уже в октябре: Прогноз метеорологов на осень

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Эксперты утверждают, что октябрь в Украине теперь имеет характеристики предзимья

Октябрь этого года может быть более холодным, чем ноябрь и декабрь, и уже во второй половине месяца в Украине может выпасть перый снег. Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает "УНИАН".

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", – рассказала она.

По словам Мартазиновой, если раньше в Украине переход к зиме был плавным – с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.

Также наблюдается "разброс" в графике климатической зимы: она может начаться в конце января и закончиться в конце февраля, или же начаться в конце декабря и закончиться в январе, либо продержаться с декабря по февраль.

Метеоролог подчеркнула, что прогнозировать погоду зимой становится все сложнее.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре заявили, что в этом году осень в Украине будет сухой, особенно в октябре. Также вероятны ранние заморозки.