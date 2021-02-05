Первый этап вакцинации состоится в течение февраля-марта, - Степанов
По словам министра, первых партий вакцины хватит на 500 тыс. украинцев
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцины, которую Украина получит в феврале хватит, или провести первый этап вакцинации в течение двух месяцев. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По словам министра, первых партий вакцины хватит на 500 тыс. украинцев.
"Мы говорим о 12 млн доз, эти поставки начинаются в феврале. Именно в феврале мы должны получить 1 млн доз, возможно чуть больше. 1 млн доз достаточно, чтобы вакцинировать 500 тыс. наших граждан, чтобы практически полностью пройти первый этап вакцинации в течение февраля-марта", - сказал Степанов.
В то же время глава Минздрава не раскрыл стоимость вакцины, сославшись на коммерческую тайну.
Напомним, ранее стало известно, что Украина получила официальное подтверждение относительно поставок 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca и Novavax.