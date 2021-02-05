Первый этап вакцинации состоится в течение февраля-марта, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Википедия

По словам министра, первых партий вакцины хватит на 500 тыс. украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцины, которую Украина получит в феврале хватит, или провести первый этап вакцинации в течение двух месяцев. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, первых партий вакцины хватит на 500 тыс. украинцев.

"Мы говорим о 12 млн доз, эти поставки начинаются в феврале. Именно в феврале мы должны получить 1 млн доз, возможно чуть больше. 1 млн доз достаточно, чтобы вакцинировать 500 тыс. наших граждан, чтобы практически полностью пройти первый этап вакцинации в течение февраля-марта", - сказал Степанов.

В то же время глава Минздрава не раскрыл стоимость вакцины, сославшись на коммерческую тайну.

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Напомним, ранее стало известно, что Украина получила официальное подтверждение относительно поставок 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca и Novavax.