Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда

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Дважды к поездам вызывались представители Нацполиции

18 пассажиров не допустили к поездкам сотрудники АО "Укрзализныця" за первую половину суток 21 октября из-за отсутствующих сертификатов о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19. Еще у 18 человек выявили заражение коронавирусом благодаря тестированию на вокзалах. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в поезда Ужгород – Харьков из-за отсутствия необходимых документов не допущено 5 пассажиров, Ужгород – Харьков (другой поезд) 1 пассажир, Николаев – Харьков 3 пассажира, Ворохта – Полтава 2 пассажира и Лисичанск – Ужгород 1 пассажир, Киев – Харьков 6 пассажиров.

Дважды к поездам вызывались представители Нацполиции.

УЗ напоминает, что пассажиры могут сделать тест на 10 вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. С билетом на поезд это будет стоить 350 грн.

Главный санитарный врач Игорь Кузин в Facebook сообщил, что за то же время еще и обнаружили 18 больных с помощью тестов на железнодорожных вокзалах.

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Напомним, в Украине сегодня, 21 октября, начали действовать новые требования для проезда в поездах между областями. В частности, в транспорт допускаются вакцинированные против коронавируса пассажиры. Также в "Укрзализныце" рассказали, какие варианты проезда есть для невакцинированных граждан.