Первые COVID-сертификаты уже появились в приложении "Дія"

В течение июля правительство планирует запустить также ПЦР-тестирование для переболевших

В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб на своей странице в Facebook.

"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дії". На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

Скриншот COVID-сертификата в приложении "Дія" РБК-Украина

Чиновник рассказал, что над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, Евроделегации и международные партнеры EU4DigitalUA, EGAP, ГП "Дія".

Также он добавил, что уже в течение июля правительство планирует запустить также ПЦР-тестирование для переболевших.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля в Украине можно получить COVID-сертификат в тестовом режиме, но документ будет выдаваться не только тем лицам, которые завершили курс вакцинации. В Центре общественного здоровья назвали условия получения COVID-сертификата.