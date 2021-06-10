Первая страна ЕС согласилась признавать украинские свидетельства о вакцинации

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Это позволит уже с 11 июня открывает возможность путешествий

Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - сообщил он.

Признание свидетельств означает, что будут приняты все вакцины сертифицированы для использования в Украине, включительно с индийской Covishield и китайской CoronaVac.

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Ранее сообщалось, что Украина не будет внедрять никаких "иммунных" паспортов, а в случае необходимости выдавать международные свидетельства о вакцинации.