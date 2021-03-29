Первая поставка COVID-вакцины от COVAX очкуется до 15 апреля, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

В Украину поступят два разных препарата

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ожидает первые поставки COVID-вакцины от AstraZeneca и Pfizer в рамках программы COVAX до 15 апреля. Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

По его словам, к середине апреля страна должна получить в общей сложности почти 480 тыс. доз этих препаратов.

Новости по теме: Паспорта вакцинации введут в ЕС с 15 июня

"Это первая поставка в рамках COVAX, которую мы ожидаем. Если быть точным - 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX, что первая поставка должна быть именно в таком объеме и в ближайшие 2-3 недели", - заявил глава Минздрава.

Новости по теме: В Украине за сутки более 8 тысяч новых COVID-больных: Больше всего страдает Львовская область

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может заключить договоры на поставку вакцин от американского производителя.