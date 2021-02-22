Первая партия вакцины AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину, - Минздрав

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

В ведомстве обещают начать вакцинацию в феврале

Первая партия COVID-вакцины от компании AstraZeneca находится на прямом маршруте и прибудет в Украину уже в ближайшие дни. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, сообщает "РБК-Украина".

По словам Шаталовой, вакцинация в стране начнется в соответствии с утвержденным графиком - в феврале.

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"Со дня на день Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса. Препараты компании AstraZeneca прибыли по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину", - заявила заместитель.

При этом стоит отметить, что Украина является единственной европейской страной, которая закупила вакцину CoviShield в Индии. При этом Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские Острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

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Напомним, в Минздраве сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине должна стартовать еще 15 февраля. Однако 16 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине не началась в установленный срок из-за проблем с логистикой.

При этом Степанов заверил, что до конца недели Украина получит вакцину от COVID-19 AstraZeneca. Однако этого не произошло, и министр вылетел в Индию на переговоры с Институтом сыворотки по поставкам вакцины.

Как известно, в конце января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. Тогда он сделал предположение, что в рамках COVAX первой может приехать вакцина Pfizer. Тех, кому ее не хватит, хотели прививать индийской.

В то же время Кабинет министров принял постановление, которым запретил регистрацию в Украине и соответственно использование российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Несмотря на то, что российская сторона была готова поделиться технологией и производить вакцину в Украине.