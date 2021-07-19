"Перший Незалежний" приглашает украинцев на крестный ход в Киеве в канун Дня Крещения Руси

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Совсем скоро украинцы вместе со всем миром приблизятся к одному из самых значительных событий в истории мирового православия – Дню Крещения Руси.

26, 27 и 28 июля команда телеканала "Перший Незалежний" проведет поистине масштабный праздничный марафон, посвященный 1033-й годовщине принятия христианства Киевской Русью.

Сотни журналистов нашего канала в составе 50 съемочных групп в рамках трехдневного марафона осветят события, которые, как и тысячу лет назад, объединяют всю Украину и весь православный мир. От Луганска до Луцка и от Чернигова до Севастополя – в эти дни вся Украина и представители поместных церквей соберутся в твердыне украинского православия – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Вместе с журналистами "Першого Незалежного" каждый наш телезритель сможет прикоснуться к поистине историческим событиям и стать частью великого крестного хода, посвященного дню Крещения Руси.

В понедельник, 26 июля, в 21:00 в каждом регионе Украины журналисты "Першого Незалежного" вместе с паломниками из всех епархий Украинской православной церкви начнут свой путь к Владимирской горке. Паломники из более отдаленных регионов будут преодолевать это расстояние на поезде, из ближайших – пешим ходом, пребывая в общей молитве.

Во вторник, 27 июля, с самого утра наша команда будет транслировать в прямом эфире, как паломники УПЦ преодолевают путь длиной в сотни километров ради участия в соборной молитве в день Крещения Руси.

В 13:00 "Перший Незалежний" начнет трансляцию молебна, который будет проходить на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Великому. Возглавит праздничное служение предстоятель Украинской православной церкви, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После молебна верующие по традиции отправятся крестным ходом от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру, откуда "Перший Незалежний" будет вести прямую трансляцию.

На протяжении всего дня наши журналисты будут включаться с поздравительным словом из Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Святогорского Успенского Зимненского монастыря, Корецкого Свято-Троицкого монастыря.

Кроме того, мы ожидаем включения от православных христиан, которые сейчас находятся на временно не подконтрольных Украине территориях. Очень важно, что Украинская православная церковь – это единственная украинская институция, которая до сегодня продолжает свою деятельность по ту сторону КПВВ, объединяя украинский народ.

Также в прямом эфире "Першого Незалежного" смогут присоединиться к празднованиям Дня Крещения Руси главы и представители поместных церквей.

В 17:00 в Успенском соборе Лавры начнется вечернее богослужение, которое возглавит митрополит Онуфрий в сослужении со священноначалием Украинской православной церкви и представителями поместных церквей.

В это же время журналисты "Першого Незалежного" в рамках празднования Дня Крещения Руси проведут главное ток-шоу Украины "Пульс".

В среду, 28 июля, в 08:30 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется Божественная литургия в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси.

По завершении литургии управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью нашему телеканалу расскажет об истории Дня Крещения Руси.

В 13:00 на "Першому Незалежному" стартует Международный медиапроект "Люди", в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать значение Дня Крещения Руси для Украины и для каждого отдельного человека и развития человеческой цивилизации в целом.

Гостями марафона станут известные христиане разных стран: богослов и катехизатор Сергей Комаров, международный обозреватель Сева Новгородцев, писатель и журналист Василий Анисимов, руководители международной организации "День Крещения Руси", установившей современную традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси, рок-музыкант Олег Карамазов, предприниматель Алексей Омельяненко, продюсер Юрий Молчанов.

Кроме того, в эфире нашего телеканала начиная с 6 июля будет показан многосерийный мультфильм "Сказание о Крещении Руси", который повествует об истории христианизации Руси – от проповеди апостола Андрея (I в. н. э.) до ее крещения равноапостольным князем Владимиром (X в).

Также 28 июля в эфире "Першого Незалежного" будет транслироваться концерт ко Дню Крещения Руси с участием групп "ДДТ", "Братья Карамазовы" и известных, знаковых людей современности.

С 17:00 до 18:00 в эфире нашего канала телезрители смогут посмотреть авторский фильм Оксаны Марченко "Паломница. Слово о крещении".

С 18:00 до 21:00 журналисты "Першого Незалежного" проведут спецэфир "Итоги крестного хода", где вместе с гостями студии вспомнят, как в Украине проходили трехдневные празднования, а также проанализируют все вызовы, с которыми столкнулись верующие УПЦ во время праздничного шествия.

Почему День Крещения Руси важен для каждого православного христианина

Чуть более тысячи лет назад по инициативе великого князя Владимира произошло величайшее событие – Крещение Руси, которое изменило весь ход отечественной истории.

В 988 году князь Владимир крестился в Херсонесе и был наименован Василием. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, князь крестил жителей города. В назначенный день жители Киева собрались на берегу Днепра. Все киевляне вошли в реку, взрослые держали на руках младенцев, священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.

После этого началось Крещение всей остальной Руси.

Теперь в этот день, 28 июля, церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. Также в этот день УПЦ по благословению приснопоминаемого Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), решением Священного Синода Украинской православной церкви празднует дополнительный день памяти святого апостола Андрея Первозванного, поскольку именно этот апостол – первый ученик Христов – благословил нашу землю, открыв восточным славянам двери в православие, и водрузил Крест на киевских холмах.

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Телеканал "Перший Незалежний" – информационно-аналитический телеканал, созданный коллективом журналистов незаконно закрытых властью телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Президент – Егор Бенкендорф.

Канал начал вещание в феврале 2021 года. Вещание осуществляется 24 часа в сутки.

Спутниковое вещание телеканала "Перший Незалежний" было незаконно прекращено властью через час после старта эфира. В данный момент телеканал доступен для просмотра в Интернете.