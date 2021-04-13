"Перший Незалежний" будет бойкотировать заседание Комитета ВРУ по вопросам свободы слова

Скриншот с видео

Парламентский Комитет по вопросам свободы слова власть превратила в площадку для прикрытия своих незаконных решений. Об этом говорится в заявлении телеканала "Перший Незалежний", которое размещено на его сайте.

Как отмечается, четверо из пяти членов Комитета – члены депутатской фракции "Слуга народа". В связи с этим и под давлением Офиса президента Комитет перестал быть инструментом защиты свободы слова в Украине. Представители "Першого Незалежного" посещали заседание Комитета после того, как телеканал незаконно и без решения суда был выключен из эфира под давлением СБУ. Тогда четверо из пяти депутатов, представители пропрезидентской партии "Слуга народа", яростно отстаивали политическую позицию власти, направленную на уничтожение независимого СМИ.

При этом, "Перший Незалежний" благодарит главу Комитета по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича за его принципиальную позицию в отстаивании права журналистов на профессию.

Но на сегодняшний день Комитет, деятельность которого должна быть направлена на защиту свободы слова в Украине, перестал выполнять эту важнейшую функцию и потакает уничтожению свободы слова. Члены Комитета выполняют роль марионеток президента, легитимизируя репрессии власти, направленные на подавление инакомыслия в стране.

Комитет по свободе слова при Владимире Зеленском превратился в Комитет несвободы слова.

Поэтому телеканал "Перший Незалежний" будет бойкотировать заседание Комитета, которое состоится 14 апреля 2021 года, в знак протеста против давления на независимые СМИ и беззакония в стране.

"Призываем власть отказаться от авторитарной политики давления на свободу слова. Такое пренебрежение демократическими ценностями не только незаконно, но и мешает процветанию Украины как независимого, правового государства", - отмечается в заявлении.