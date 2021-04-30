"Перший Незалежний" 1-3 мая проведет праздничный эфир, посвященный Пасхе Христовой

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Сегодня Украина вместе со всем православным миром приблизилась к одному из самых главных христианских праздников – дню Светлого Христова Воскресения. 1, 2 и 3 мая команда "Першого Незалежного" сделает своим зрителям особый подарок и проведет эфир, посвященный этому Великому Празднику.

Журналисты нашего канала хотят помочь всем украинцам, которые из-за карантинных ограничений не смогут посетить праздничную службу в храмах, прикоснуться к настоящему чуду – празднику Воскресения Христова и сберечь негасимый свет веры в своих сердцах!

В субботу, 1 мая, с 13:00 до 15:00 на "Першому Незалежному" стартует медиапроект "Люди", в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать особенности подготовки к празднику Светлой Пасхи и важность прошедшего Великого поста для каждого христианина.

Как обычно, гостями марафона станут: продюсер и политический обозреватель Юрий Молчанов, радиожурналист, музыкант Сева Новгородцев, писатель Ян Таксюр. Во время эфира журналисты вспомнят с какими трудностями столкнулась Украинская православная церковь за последнее время: захваты храмов на западе и в центре страны, нападения на верующих.

В рамках программы будет показано Схождение Благодатного огня в Иерусалиме, которое происходит ежегодно накануне Пасхи, в Великую субботу. Вместе с гостями эфира ведущие расскажут о феномене Благодатного огня и его многовековой истории.

Ожидается, что делегация Украинской православной церкви доставит Благодатный огонь в аэропорт "Борисполь", откуда он "разлетится" по всем уголкам Украины.

С 15:20 в эфире "Першого Незалежного" стартует Большой Пасхальный марафон.

С 23:00 "Перший Незалежний" будет транслировать полунощницу из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры и Зимненского Святогорского Успенского монастыря.

В 00:00 в монастырях начнется Пасхальная утреня, а затем состоится праздничная Литургия. Вместе с журналистами телезрители "Першого Незалежного" смогут встретить Великое Христово Воскресение в своих домах в любом уголке страны.

В 7:00 2 мая на "Першому Незалежному" пройдет ежегодный масштабный марафон "Пасха. Мы – люди".

В 8:00 в студии нашего канала телезрителей встретит журналисты Вячеслав Пиховшек и Томара Горецкая со спецпроектом "Христос Воскресе! Пасха 2021".

Мы поднимем темы, которые объединят страну и православных.

Журналисты вместе с религиоведами и священнослужителями покажут утро Великого праздника Воскресения Христова.

С 10:00 на "Першому Незалежному" продолжится масштабный марафон "Пасха. Мы – люди".

Гостями марафона станут: продюсер и политический обозреватель Юрий Молчанов, радиожурналист, музыкант Сева Новгородцев, общественный деятель, рок-музыкант Олег Карамазов.

Журналисты нашего канала в прямом эфире будут транслировать поздравления с праздником Пасхи от иерархов Поместных церквей со всего мира.

После марафона наших телезрителей ожидает не менее праздничный эфир, в котором журналисты покажут, как в Украине отмечали Светлую Пасху Христову.

3 мая – Светлый Понедельник.

В этот день на "Першому Незалежному" мы продолжим рассказывать о чуде Воскресения Христова.

Президент телеканала "Перший Незалежний" Егор Бенкендорф: "Праздник Воскресения Христова – самый светлый день в году. Это время особого торжества и духовной радости, день, в который каждый из нас получил надежду на спасение. Поздравляю всех православных христиан, всех наших зрителей с наступающим Великим Праздником. Мы, на "Першому Незалежному", сделаем все, чтобы вам было уютно, и по-семейному тепло вместе с командой нашего телеканала".