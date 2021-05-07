Perseverance впервые в истории снял на камеру полет другого аппарата-исследователя Марса

Вертолет на Марсе Twitter-страница NASA

Марсоход был припаркован в 80 метрах от места взлета и посадки вертолета

Марсоход Perseverance вошел в историю как первый космический аппарат, записавший звуки другого космического корабля на другой планете. Об этом сообщает YouTube-канал NASA.

Так, Perseverance использовал один из двух микрофонов, чтобы послушать, как вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет – 30 апреля 2021 года.

Новое видео объединяет кадры вертолета, снятые имидж-сканером Perseverance Mastcam-Z, со звуком с микрофона, входящего в комплект инструмента SuperCam.

Звук записан в моно. Ученые облегчили чувствительность, изолировав звук лопастей вертолета с частотой 84 Гц, уменьшив частоты ниже 80 Гц и выше 90 Гц и увеличив громкость основного сигнала. Некоторые частоты были обрезаны, чтобы добиться гула вертолета, который больше всего слышен, когда вертолет проходит мимо поля зрения камеры.

Марсоход был припаркован в 80 метрах от места взлета и посадки вертолета.

"Это отличный сюрприз, - сказал профессор планетологии в высшем аэрокосмическом институте (ISAE-SUPAERO) в Тулузе и научный руководитель микрофона SuperCam Mars Дэвид Мимун. - Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, так как атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Нам повезло зарегистрировать вертолет на таком расстоянии. Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы".

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Ранее сообщалось, что ученым удалось записать видео первого полета летательного аппарата Ingenuity на Марсе, который состоялся 19 апреля.