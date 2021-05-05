Perseverance впервые сфотографировал ночное небо на Марсе

На снимке можно разглядеть не только звезды, но и спутник Марса Фобос

Марсоход Perseverance Википедия

Исследовательский аппарат Perseverance впервые сфотографировал ночное небо на Красной планете с помощью камеры, которая является частью метеосистемы MEDA. Об этом говорится в Twitter Perseverance.

Метеорологическая система MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) состоит из нескольких датчиков и блока управления, суммарная масса оборудования составляет 5,5 кг.

Датчики поставляют информацию о силе и направлении ветра, температуре, относительной влажности и давлении воздуха, а также о количестве и средних размерах частиц пыли в марсианской атмосфере и температуре поверхности планеты.

Фото из открытых источников

В состав MEDA входит также камера SkyCam, которая обладает полем зрения в 124 градуса. Ее основная задача — получать изображения облаков, движущихся марсианским небом, а также определять оптическую толщину аэрозолей в атмосфере.

Однако камера способна наблюдать и ночное небо, в чем ученые убедились 4 мая 2021 года, получив пару снимков в период с 01:10 по 1:13 по местному времени на Марсе. На снимках, кроме звезд, есть яркое пятно в правой части кадра, что, скорее всего, является спутником Марса Фобосом.

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Ранее сообщалось, что ученым удалось записать видео первого полета летательного аппарата Ingenuity на Марсе, который состоялся 19 апреля.