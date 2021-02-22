Perseverance прислал на Землю первое в истории видео с Марса

Фото с Марса Фото из открытых источников

По состоянию на 21:10 22 февраля Perseverance прислал уже более 100 фото

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance, который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте марсохода Perseverance.

В 21:00 NASA провела пресс-конференцию, в рамках которой поделилась первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными ровером Perseverance. Всего ровер передал уже более 30 гигабайт информации.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

В то время как предыдущие марсианские миссии отправляли на Землю видео, которые на самом деле были набором изображений, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и 2 микрофона.

Также сообщается, что по состоянию на 21:10 22 февраля Perseverance прислал уже более 100 фото.

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Напомним, недавно марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. За более 6 месяцев полета аппарат преодолел 470 миллионов километров.

Впоследствии первые фотографии марсохода вызвали в социальных сетях шквал эмоций и спровоцировали смешной флешмоб. В частности, люди начали добавлять к изображению: инопланетянина, динозавра, мастера Йоду, сенатора Берни Сандерса и других.