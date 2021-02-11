Переплюнул Порошенко и "подшаманил" документы. Что незаконного в указе Зеленского о запрете NewsOne, 112 и ZIK

Владимир Зеленский Twitter Владимира Зеленского

Более недели назад президент Зеленский неожиданно подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - 112, NewsOne и ZIK.

Скандальный указ Зеленского о закрытии каналов был подписан и опубликован вечером 2 февраля.

Телеканалы сразу же были отключены от эфира.

"Страна" решила детально разобраться в юридической стороне вопроса - насколько указ о закрытии каналов является законным.

"Матрешка" от Зеленского

По своей структуре указ напоминает матрешку. У него есть приложение – текст решения СНБО. К которому, в свою очередь, тоже есть приложения – два списка лиц (юридических и физических), к которым применены санкции.

Список физических лиц, к которым применены санкции, состоит всего из одного человека – Тараса Козака, нардепа от ОПЗЖ и владельца опальных телеканалов.

А вот список юридических лиц гораздо длиннее. В него попали восемь компаний – ООО. На них оформлены все лицензии на телевещание оппозиционных каналов.

Текст указа очень короткий: со ссылкой на статью 107 Конституции в нем сказано лишь о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций. Само решение СНБО идет в качестве приложения к указу:

"Страна UA"

В тексте решения СНБО сказано, что применить санкций предложили СБУ и Верховная Рада. Причем Верховная Рада сделала это еще два с половиной года назад в своем постановлении от 4 октября 2018 года № 2589–VIII. Но вот список каналов был тогда другой, чем в указе от 2 февраля (но об этом ниже).

"Страна UA"

Как у Зеленского указ "подшаманили"

"Страна" обнаружила, что текст указа о запрете телеканалов был изменен "задним числом". Конкретно – на следующий день после публикации на сайте президента подменили текст приложения № 2 к решению СНБО, которое ввел в действие скандальный указ. В этом приложении, напомним, содержится перечень фирм, попавших под санкции.

Технология подделки очень проста. Поначалу в качестве списка подсанкционных фирм на сайте Зеленского был размещен файл под названием "f2c7ffdfaeed306c15f6f701f27af325_1612296652.doc". Как сообщала "Страна", в свойствах этого файла было указано, что он был создан 2 февраля в 20:06, т.е. в день публикации указа:

"Страна UA"

Однако на следующий день, когда указ уже вступил в силу, и телеканалы были отключены от вещания, список фирм тайком заменили. Сейчас, на момент публикации статьи, на сайте президента размещен совершенно другой файл, с названием "0259aaf32211afb37e21ddb1af7ffb0d_1612374670.doc":

"Страна UA"

Если скачать этот файл и посмотреть его свойства, то можно убедиться, что содержимое файла было создано 3 февраля (т.е. на следующий день после публикации указа), вечером в 19:33:

"Страна UA"

Таким образом, список фирм, подпавших под санкции, подвергся редактированию уже после публикации указа Зеленского. По данным "Страны", был изменен текст списка фирм. Поэтому не исключено, что в данном случае идет речь о подделке документа, т.е. об уголовном преступлении.

Однако ответить на вопрос о наличии признаков подделки документа должны компетентные органы.

На закрытие телеканалов не пошел даже Порошенко

Указ Зеленского о закрытии телеканалов издан на основании закона "О санкциях", который был принят еще в 2014 году при президенте Порошенко.

"Страна" уже публиковала анализ процедуры принятия этого закона. Поначалу в августе 2014 года в тексте законопроекта ко второму чтению были предусмотрены три пункта, которыми предлагалось ввести "драконовские" санкции против СМИ:

запрет или ограничения ретрансляции теле- и радиоканалов;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

ограничение или прекращение деятельности средств массовой информации и других субъектов информационной деятельности, в том числе в сети Интернет:

"Страна UA"

Однако выступивший тогда на сессии Верховной Рады премьер-министр Арсений Яценюк, согласно стенограмме заседания, призвал исключить из законопроекта эти санкции. "Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией", - заявил тогда Яценюк:

"Страна UA"

Получается, что президент Зеленский осмелился сделать то, против чего выступали даже во времена Порошенко – применить закон "О санкциях" для закрытия СМИ и прекращения трансляции телевизионных каналов. Видимо, этим объясняется поддержка нового указа со стороны ультраправых и работающих на западные гранты организаций, которые с восторгом приветствовали закрытие "неправильных" СМИ.

Но, исходя из обсуждения закона в августе 2014 года, четко понятно, что законодатель сознательно убрал СМИ из-под его действия. Теперь же президент Зеленский, по сути проигнорировал волю законодателя, и применил санкционный закон там, где законодатели выступали против его применения.

Зеленский добавил "от себя" одну фирму и Козака

В качестве одного из юридических оснований для применения санкций к телеканалам названо постановление Верховной Рады, принятое 4 октября 2018 года, то есть еще при Порошенко. В нем Рада предложила СНБО список из семи фирм, на которых записаны лицензии телеканалов NewsOne и 112. Данное постановление подписал тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий, известный своими ультраправыми взглядами.

Даже Порошенко тогда не решился реализовывать постановление и накладывать санкции на телеканалы. Теперь же, два с половиной года спустя, новый президент Зеленский реализовал задумки своего "попередника".

Более того, Зеленский добавил еще и "от себя". В предложенном Верховной Радой в 2018 году санкционном списке было всего 7 фирм. А в "списке Зеленского" таких фирм уже 8: в него добавили львовское ООО "ТРК "Новые коммуникации", которое имеет отношение к телеканалу ZIK.

Кроме того, в "порошенковском" списке не было нардепа Тараса Козака – собственника оппозиционных телеканалов. Теперь же на него лично наложили санкции как на физическое лицо.

Отметим, что к моменту принятия Радой постановления о санкциях Козак не был владельцем ни одного из указанных телеканалов.

Таким образом, ссылка на решение парламента в данном случае является неуместным. Там не было ни Козака, ни ZIK.

Без вины виноватый

Еще один нюанс: юридические основания для наложения санкций на телеканалы и их владельца весьма сомнительны. Дело в том, что статьей 1 закона "О санкциях" был установлен четкий и ограниченный список лиц, к которым могут применяться санкции со стороны Украины. В этот список попали:

иностранные государства;

иностранные юридические лица;

юридические лица, находящиеся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента;

иностранцы, лица без гражданства;

субъекты, осуществляющие террористическую деятельность.

"Страна UA"

Ни под один из этих пунктов ни телеканалы, ни их владелец нардеп Тарас Козак не подпадают. Все они имеют украинскую "прописку", и учредители у всех фирм украинские (в основном – Тарас Козак).

Кроме того, ни телеканалы, ни нардеп не фигурируют как обвиняемые в уголовных производствах по террористической деятельности. По крайней мере - ни Козаку, ни руководителям телеканалов не было вручено даже подозрение о причастности к террористической деятельности. И, тем более, нет никаких вступивших в силу приговоров суда по данному вопросу.

То есть, все обвинения, которые легли в основу запрета оппозиционных телеканалов, с юридической точки зрения несостоятельны.

Что решил Верховный суд

Президенту Зеленскому не впервой накладывать санкции с целью контроля за информационным пространством. Год назад Зеленский продолжил дело Порошенко и своим указом от 14 мая 2020 года запретил в Украине социальные сети "Вконтакте", "Одноклассники", сервис электронной почты "Mail.ru", поисковик "Яндекс" и другие сайты.

Этот указ был обжалован в судах. В результате 4 ноября 2020 года Верховный Суд поддержал указ Зеленского о запрете соцсетей. В решении по делу №9901/138/20 Верховный Суд отказал в удовлетворении иска харьковского адвоката Романа Лихачева.

Адвокат подавал иск об отмене указа Зеленского как пользователь соцсетей и сервиса Mail.ru. В подтверждение он предоставил суду скриншоты своих учетных записей на этих информационных ресурсах.

Верховный Суд указал, что истец может использовать другие вебресурсы, аналогичные тем, на доступ к которым были введен запрет. Поэтому права истца, по мнению судей, нарушены не были.

То есть, адвокат тогда сыграл на упреждение, "застолбив" за собой место жалобщика-истца, и привел дело в итоге проигрышу в судебном порядке, по факту подтвердив указ Зеленского.

Теперь же, после запрета телеканалов, адвокат Лихачев снова подал иск об отмене указа Зеленского.

Адвокат выложил фото иска, который он подал в Кассационный административный суд. Ответчиком в иске значится президент Украины Владимир Зеленский. Третьим лицом - Служба безопасности Украины:

"Страна UA"

В этой связи отметим, что адвокат Лихачев является членом Харьковской правозащитной группы и возглавляет Чугуевскую правозащитную группу.

Обе организации активно используют для своей деятельности западные гранты, в основном гранты международного фонда "Возрождение" (фонд Сороса).

При этом сами телеканалы заявили, что не имеют отношения к подаче данных исков.

"Иски, поданные якобы в интересах телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, являются технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств", - говорится в заявлении трех телеканалов.