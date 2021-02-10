Перемирия на Донбассе уже просто нет, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам политика, на оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и российское оружие

Российская Федерация не соблюдает перемирие на Донбассе, продолжая нарушать предварительные договоренности. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Гордон".

По словам политика, на оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и российское оружие.

"Перемирия уже просто нет... В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но мы должны быть ко всему готовы и внимательно относиться ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", - сказал Кравчук.

В то же время он утверждает, что Украина должна изменить свою стратегию в борьбе с НВФ, став более последовательной и жестокой.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на действия незаконных вооруженных формирований нужно отвечать зеркально.