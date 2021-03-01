Переменная облачность и местами дожди: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

В Украине завтра, 2 марта, ожидается преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят Сумская, Харьковская и Луганская области. Там синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +13 градусов, на севере - от +1 до +7, на востоке - от +2 до +5, на юге - от +2 до +8, в центре - от +4 до +8.

В Киеве будет переменно облачно и без осадков, температура воздуха днем от +4 до +6 градусов.

Укргідрометцентр

Новости по теме: Женский день: Как будут отдыхать украинцы 8 марта и чего ожидать от погоды

Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до + 2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.