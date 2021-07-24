Переменная облачность и до +31: Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

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Осадки прогнозируются лишь в двух северных регионах

В Украине 25 июля ожидается преимущественно переменная облачная погода, однако без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят только Черниговская и Сумская область. Там возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха днем на западе и в центре составит от +27 до +29, на севере - от +26 до +28, на востоке - от +27 до +30 градусов, на юге - от +28 до +31.

В Киеве также без осадков, температура воздуха днем - от +26 до +28 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, на днях столицу залило дождями сообщалось о подтоплении метрополитена и сотни поломанных деревьев.