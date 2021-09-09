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Переход Украины в "желтую" зону с 13 сентября откладывается, - Ляшко

Виктор Ляшко РБК-Украина

В случае принятия решения об одобрении инициированных изменений в постановление Кабмина, оно вступит в силу не ранее, чем за 7 дней

Правительство не будет вводить противоэпидемические меры желтой зоны в областях с 13 сентября.  Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время регионального форума "Реформа системы школьного питания, передает корреспондент Укринформа.

"По состоянию на 9 сентября, согласно индикативным показателям, есть основания для введения желтого уровня эпидемической опасности. С учетом этого Минздрав обратился в Кабмин относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Ожидаем, что ориентировочно в среду Кабмин также рассмотрит внесенные МИНЗДРАВОМ изменения в постановления Кабмина относительно перехода областей до желтого, оранжевого или красного карантинного уровня эпидемической безопасности для работы учебного заведения в условиях адаптивного карантина", - отметил Ляшко.

По словам министра, в случае принятия решения об одобрении инициированных изменений в постановление Кабмина, оно вступит в силу не ранее, чем за 7 дней.

"Концептуальный подход такой: сначала правительство принимает изменения в постановление об определении желтого и красного уровней эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны до желтого уровня эпидемической опасности зоны, которое вступит в действие через 7 дней", - уточнил глава Минздрава.

В дальнейшем решение о переводе страны в оранжевый и красный уровни эпидемической опасности будет принимать правительство, а по каждой области отдельно – в случае достижения соответствующих показателей, касающихся уровня заболеваемости, тестирования и загрузки медицинских учреждений.

 
Напомним, ранее Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, уверяя, что коронавирус становится "пандемией невакцинированных".
 
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