Перед приездом хасидов-паломников в Умань развернули палатки Красного Креста, - МОЗ

Празднование иудейского нового года в Умани МВД Украины

В город доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч медицинских масок

В Умани перед приездом хасидов-паломников, развернули палатки Красного Креста и доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч медицинских масок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в палатках паломники смогут получить средства индивидуальной защиты, информационные материалы и консультации. Также для лечения были развернуты основные и резервные койки в случае необходимости оказания ургентной медицинской помощи.

Также центр общественного здоровья запустил горячую информационную линию, где паломников будут консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите.

Кроме этого, в Умани активно проводят вакцинацию, чтобы сформировать безопасную среду.

Как известно, всего в городе охвачено более 30% населения хотя бы одной прививкой от COVID-19.

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Напомним, что в Умань на празднование иудейского Нового года – Рош га-Шана 6-8 сентября намерены приехать около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств.

Израильские граждане должны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неукоснительно соблюдать санитарных правил, установленных украинским законодательством.