Перед Пасхой пограничники напомнили условия въезда в Украину

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Из-за пандемии резкого увеличения потока путешественников не ожидается

В Госпогранслужбе напомнили условия пересечения украинской границы, а также предупредили о возможных очередях на въезд в Украину перед Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

"Обращаем ваше внимание, что перед Пасхой на границе, как правило, растет количество лиц, направляющихся в Украину. В основном это граждане Украины, которые временно проживают за рубежом и возвращаются домой на период праздников", - говорится в сообщении.

В то же время пограничники отметили, что с учетом пандемии коронавирус в мире резкого увеличения пассажиро-транспортного потока не ожидается.

Кроме этого, для создания комфортных условий гражданам при пересечении границы, будет увеличено количество персонала, который осуществляет пограничные процедуры, устанавливают дополнительные рабочие места, в частности, передвижные комплексы автоматизации паспортного контроля.

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Как отметили в ГПСУ, для уменьшения времени на проведение контроля путникам:

перед началом путешествия необходимо проверить действительность всех паспортных документов и регистрационных документов на транспортное средство;

гражданам Украины следует заранее скачать приложение "Дома" или пройти тестирование методом полимеразно-цепной реакции (не позже, чем за 72 часа до пересечения границы);

иностранцам в возрасте от 12 лет необходимо обязательно иметь отрицательный результат теста, сделанный методом полимеразно-цепной реакции (не позже, чем за 72 часа до пересечения границы), а также страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины, и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией. В случае их отсутствия иностранцам будет отказано в пропуске через границу.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе назвали категории граждан, которые освобождаются от прохождения самоизоляции по прибытии с временно оккупированных территорий через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).