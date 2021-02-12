Перед Днем влюбленных Монатик впервые признался, как сделал предложение жене

Мультиартист собственноручно соорудил ресторан на одной из крыш Киева

Украинский певец Дмитрий Монатик рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей жене Ирине. Об этом он сказал в эфире ТСН.

По словам музыканта, он собственноручно соорудил ресторан на одной из крыш Киева.

"Азы настоящей романтики все-таки положили начало на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец решился сделать предложение, соорудил на крыше личный ресторан на один стол среди зелени и праздничных фонарей, которые она так любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение "Ты". Так мы и стали официально семьей. Я искренне желаю всем, чтобы день всех влюбленных длился целую вечность", - вспомнил Монатик.

Как известно, Дмитрий и Ирина в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей - Платона и Даниила.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик прокомментировал отношения с женой и поделился, из-за чего у супругов чаще всего возникают конфликты.